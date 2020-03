Burgemeester Out: Houd je aan de spelregels, anders ben je aan de beurt

Burgemeester Marco Out van Assen is voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe. Hij hoopt dat mensen zich aan de nieuwe regels van de overheid houden. "Deze maatregelen zijn helaas nodig, de situatie is bijzonder ernstig. We kunnen dit alleen oplossen als iedereen een goede bijdrage levert", zegt Out.

Juridisch regelen

Volgens Out moeten nu allerlei zaken juridisch worden geregeld en dat is niet in vijf minuten gebeurd. "We gaan als burgemeesters handhaven, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat mensen weten wat ze moeten doen. Als iedereen die anderhalve meter afstand houdt, wordt het voor burgemeesters een stuk makkelijker", zegt Out. "En laat iedereen elkaar er op aanspreken."

Maar hoe gaan de burgemeesters ingrijpen? Marco Out: "We gaan duidelijk handhaven. Als het goed gaat, hoeven we niet in te grijpen. We zullen eerst mensen aanspreken als ze met teveel bij elkaar staan. Maar gebeurt dit teveel op bepaalde plaatsen, dan stellen we een samenscholingsverbod in en kunnen we handhaven."

Buiten spelen

Burgemeester Out maakt zich vooral zorgen over sportvoorzieningen zoals voetbalveldjes, waar toch groepen mensen samen komen. "Kinderen kunnen buitenspelen, maar dan moeten er geen grote groepen volwassenen omheen gaan staan. Als je wil dat kinderen buiten kunnen spelen, gedraag je dan als volwassenen. De spelregels zullen steeds duidelijker worden. Houd je daar aan, anders ben je aan de beurt."