Drentse huisartsen blij: mondkapjes worden langsgebracht

Vorige week bleek dat huisartsen niet genoeg materialen hadden om zichzelf en anderen te beschermen tegen het coronavirus. Bewoners werden gevraagd hun mondkapjes en desinfectiegel in te leveren bij de huisarts, als je die spullen zelf niet nodig hebt. Aan de oproep werd gehoor gegeven.

Meer is welkom

De tafel van huisarts Jan Hut van Medisch Centrum Peize ligt vol. Mondkapjes, beschermbrillen en desinfectans in tegenstelling tot vorige week, ligt het er vandaag wel. "Ik ben heel blij", vertelt Hut. "Nu kunnen we (relatief) onbezorgd patiënten oordelen." Ook huisarts Stijn Bodde van huisartsenpraktijk Groen is blij met hetgeen dat tot nu toe is gebracht. "Honderdzestig mondkapjes hebben we gekregen!" Overigens kan er nog meer gebracht worden.

Als er een overschot is aan medische spullen, dan brengen de huisartsen ze naar ziekenhuizen.

