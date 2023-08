Barry en Monique uit Erica starten met pelgrimstochten voor beginners: 'Willen vuurtje overbrengen'

Kleintje Lourdes

Ver hoefden ze daarvoor niet om zich heen te kijken. Er is veel moois te zien op relatief korte afstand: prachtige natuur en fraaie dorpsgezichten. Zo viel hun oog op het dorpje Heede. Ze zetten een route uit en waren verrast door de omgeving. "Voor 80 procent is het heel mooie natuur waar je doorheen komt." Overnachtingsadressen zijn bij de katholieke kerk in Emmer-Compascuum en bij een boer in Sellingen.

In Heede wordt op de derde dag een processie bijgewoond. Het dorp heeft al eeuwen de reputatie van een heilige plaats. Barry: "Er staat daar een oerlinde van duizend jaar oud. Als je daar komt, ga je bij wijze van spreken al op de knieën." Het is eigenlijk een kleintje Lourdes, maar dan vlak bij huis, zo omschrijft hij het.

Van standje haas naar schildpad

Het is overigens niet zo dat thema's als geloof en religie zwaar gaan drukken op de tocht. Barry: "Nee, dat is niet de hoofdmoot." Een wandeling biedt alleen een mooi moment voor een stukje bezinning, legt hij uit. "Een kans om even een pas op de plaats te maken en uit de eigen bubbel te stappen." In deze supersnelle maatschappij bestaat er behoefte om van 'standje haas' terug te schakelen naar 'standje schildpad', aldus Barry.

"Het is echt een verrijking van je leven. En je hebt onderweg de mooiste gesprekken. Anders dan aan de koffietafel of met een potje bier. Het biedt je gewoon een mooie kans om je kop leeg te lopen." En dat kun je volgens hem ook bereiken met een relatief korte tocht. "Dat is wat wij willen overbrengen. En zo kun je er even van proeven. Bij ons is dat wandelvonkje een vuur geworden. En dat willen we graag verspreiden."