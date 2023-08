Anniek Siegers uit Norg is de beste bloemist van Nederland: 'Blij dat het eindelijk gelukt is'

De vorm van het bloemstuk komt niet uit de lucht vallen. Aan de wedstrijd zijn namelijk strenge regels verbonden. Zo moest het frame voor 75 procent uit plantaardig materiaal bestaan. "En het boeket moest parallel gebonden zijn", voegt ze toe. "Normaal is een boeket mooi rond als je het koopt, maar hierbij moeten de stelen allemaal recht naar beneden staan."

Voorbereiding niet eenvoudig

Met een kindje van negen maanden oud en een eigen zaak was de voorbereiding niet eenvoudig. Daarom was Siegers wekenlang aan het zwoegen tot in de late uurtjes. "Mijn vriend heeft niet veel aan mij gehad de laatste paar weken", grapt de bloemschikker.

Als prijs heeft Siegers een hotelovernachting gewonnen voor het wereldkampioenschap Floral Art, dat in 2025 plaatsvindt in Den Haag. "Al hoop ik stiekem dat ik de tickets niet nodig heb. Want ik zou daar zelf graag staan natuurlijk", lacht ze.

Daarvoor moet ze eerst nog het landelijke kampioenschap doorstaan, begin volgend jaar. Als dat ook een succes wordt, mag ze meestrijden om de wereldtitel. "En dan moet ik wel vijf of zes kunstwerken maken, dus dat is wel even wat anders", zegt ze. "Maar dit was een mooi voorproefje."

'Mensen komen er speciaal voor naar de winkel'

De overwinning zorgt voor enthousiaste reacties bij klanten. "Mensen komen er speciaal voor naar de winkel. Dan vinden ze het boeket prachtig en feliciteren ze mij. Dat is superleuk", vindt de bloemenverkoper.

Ook levert de faam haar een boel extra opdrachten op. Mogelijk zitten daar weer bijzondere bij. "Ik had een keer een verzoek van een Braziliaans paar dat ging trouwen in Norg. Toen kon ik alles uit de kast halen, want zij wilden alles. Dat was wel erg leuk om te doen."