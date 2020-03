Bedrijven mogen wachten met betalen rente en aflossing op leningen van de NOM

Het gaat om een periode van maximaal drie maanden. Volgens de NOM maken enkele tientallen bedrijven uit de portefeuille van het fonds al gebruik van deze regeling. Directeur Dina Boonstra van de NOM zegt dat er soepel met verzoeken wordt omgegaan.

Een beetje lucht

Boonstra: "We realiseren ons terdege dat dit geen afdoende oplossing is voor alle problemen, maar het kan in ieder geval een beetje lucht geven aan de ondernemingen in de komende tijd." Vanwege het coronavirus liggen delen van bedrijven stil. Bovendien zijn inkomsten in veel gevallen meer dan gehalveerd.

De NOM heeft als doel de economie in Drenthe, Friesland en Groningen aan te jagen. Zo helpen ze bij het zoeken naar een vestigingsplaats voor bedrijven. Daarnaast investeren ze ook in bedrijven om projecten van de grond te krijgen. Dat zijn vaak projecten waarbij het voor een bedrijf moeilijk is om financiering via een bank te krijgen. In totaal gaat het om investeringen in 175 bedrijven. De NOM beheert ook provinciale investeringsfondsen, zoals het MKB Fonds Drenthe.

Overbruggingsfinanciering

Volgens Boonstra wordt ook gezocht naar andere manieren om het bedrijfsleven te ondersteunen, bijvoorbeeld in de vorm van overbruggingsfinancieringen. Samen met andere regionale investeringsmaatschappijen in Nederland wordt daarover overleg gevoerd met het ministerie van Economische Zaken.