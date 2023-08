Natuur harder achteruit dan verwacht, stikstofnormen worden strenger

Delen van de Nederlandse natuur blijken nog gevoeliger voor stikstof dan eerder gedacht. De komende jaren zullen stikstofnormen daarom strenger worden dan ze nu zijn, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) na onderzoek door Wageningen University & Research (WUR). De zogeheten kritische depositiewaarde (KDW) die nu gehanteerd wordt, waarmee wordt bepaald hoeveel stikstof maximaal mag neerslaan voordat schade ontstaat, is niet scherp genoeg om natuur te beschermen.

De rechter toetst aan hand van deze KDW. De politiek zal zich daar dus aan moeten houden. De komende tijd buigt het RIVM zich over de nieuwe cijfers van WUR. Daarna is sprake van een wetenschappelijk feit waar de politiek gehoor aan moet geven, aldus een woordvoerder van LNV. Hoewel het volgende kabinet mogelijk pas met strengere maatregelen komt, moet het huidige demissionaire kabinet zich al wel aan de strengere KDW houden.

Het kabinet wil af van de KDW en is op zoek naar een alternatief. Zo hoopt de politiek dat gestuurd kan worden op uitstoot in plaats van op neerslag. Maar tot het zover is, houdt de rechter zich aan de KDW.