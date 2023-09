Uniek oorlogsmateriaal Marten Toonder in Bommel en Tom Poes Museum

Toonder, de Nederlandse Walt Disney

In het museum liggen originele aquarellen, met een kwastje gemaakt. Op de zijkant staat Berlijn. De nazi's zijn in de Tweede Wereldoorlog maar wat blij met Toonder. Waar Walt Disney beroemd is met Mickey Mouse, moet Tom Poes zijn Europese tegenhanger worden. Koijk deed veel onderzoek naar die tijd. "Toonder moest naar Berlijn en op een gegeven moment kreeg hij toestemming om een tekenfilm te maken. Binnen de kortste keren had hij tachtig man in dienst."