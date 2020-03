WK Superbike in Assen verplaatst naar augustus

De ronde zou van 17 tot en met 19 april worden verreden op het TT Circuit in Assen. Door die data kwam gisteren na de persconferentie van het kabinet een streep, toen besloten werd dat alle bijeenkomsten tot en met 1 juni niet door mogen gaan. De toegangskaarten die voor die data zijn aangeschaft, blijven gelden voor de nieuwe datum.

Vervangende data

De ronde in Assen zou - na Australië, Qatar en Spanje - de vierde ronde zijn in het WK Superbike. Alleen de eerste ronde in Australië is tot nu toe verreden. Voor de race in Qatar is nog geen vervangende data gevonden, die in Spanje is verplaatst naar 23 tot en met 25 oktober.

Het TT Circuit is al sinds vorige week maandag dicht.