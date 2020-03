Magneetvissers halen wapen uit Hoogeveense Vaart

Broers Kevin en Brian Boersma en neef Pascal Groote vissen wel vaker met een magneet. Eerder haalden ze al wat kluisjes en een tas met gestolen sieraden uit het water, maar een pistool was voor de drie een primeur. "We hadden net een nieuwe magneet gekocht en maakten al wat grappen in de auto. Dat we alleen nog een wapen moesten om onze 'collectie' compleet te maken."

Politie blij met melding

Het toeval wilde dat de drie inderdaad een wapen op zouden vissen. Nadat hij het wapen vond, belde Kevin direct de politie. "Ze waren blij dat we gebeld hadden en kwamen het wapen direct ophalen. De agenten zeiden dat het om een relatief oud wapen ging en dat ze het daarom zo zonder onderzoek mee konden nemen naar het bureau", vertelt Kevin. Mede doordat het wapen flink verroest is, was nog niet te zeggen om wat voor soort pistool het gaat.

De politie bevestigt dat er gisteren een pistool binnengebracht is. "We zijn het wapen nu aan het onderzoeken op echtheid en herkomst. Het lijkt in ieder geval een echt wapen", aldus een politiewoordvoerder.