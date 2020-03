Koopcontract islamitische begraafplaats Zuidlaren getekend

Wanneer de begraafplaats klaar is, wordt later bekend (Rechten: Stichting BIBIN )

De islamitische begraafplaats in Zuidlaren komt er definitief. Hamed Amrino, bestuurslid van Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen In Nederland (BIBIN), tekende vanmiddag het koopcontract van het perceel aan de Annerweg.

Amrino uit zijn dank voor de vele mensen die geld hebben gedoneerd om de islamitische begraafplaats in Zuidlaren, Riyad Al Jannah, te realiseren. In totaal is er 560.000 euro aan de stichting gedoneerd. Er was ruim vier ton nodig om de huidige begraafplaats van het dorp te kopen. Daarnaast was nog een aanvullend bedrag van 150.000 nodig voor het klaarmaken van de begraafplaats.

Veel donaties door corona

Vooral de laatste dagen gingen de donaties hard, vertelt Amrino. Doordat onder andere Turkije en Marokko het luchtruim sloten vanwege het coronavirus, vragen veel mensen zich af wat er met hen gebeurt als ze komen te overlijden. Amrino: "Het is dus noodzaak dat deze begraafplaats er komt."

Nu het koopcontract is getekend en het beoogde geld binnen is, is het de vraag wanneer de eerste graven klaar zijn. "Dat ligt aan de aannemer", vertelt de BIBIN-bestuurder. "We hebben de vraag uitstaan bij meerdere aannemers. Het ligt aan hen, hoe lang het duurt. Ik zou het zelf niet durven te zeggen." Het is volgens het bestuurslid van belang dat er eerst 82 graven komen, daarna wordt gekeken naar de verdere invulling.

Grootste van Noord-Europa

De moslimbegraafplaats in Zuidlaren wordt volgens Amrino de tweede echte islamitische begraafplaats in Nederland en moet de grootste moslimbegraafplaats van Noord-Europa worden. Het belangrijkste verschil tussen een islamitische begraafplaats en de meeste andere begraafplaatsen, is dat graven van moslims volgens de islam niet geruimd mogen worden. Daarnaast moeten moslims worden begraven met hun gezicht richting Mekka.

"Als je eenmaal begraven bent op een islamitische begraafplaats, word je niet meer opgegraven. Dat is een eis in ons geloof, net als bijvoorbeeld in het jodendom. Daarom willen we graag eigen begraafplaatsen", aldus Amrino.