Snoeken mogen in zwemplas Schoonhoven blijven

De gemeente Hoogeveen neemt geen maatregelen over de snoeken in zwemplas Schoonhoven (Rechten: Pixabay)

De snoek die vorig jaar een meisje uit Meppel in haar been beet in recreatieplas Schoonhoven, mag er met zijn soortgenoten blijven zwemmen. De gemeente Hoogeveen besluit dit op advies van een ecologisch adviesbureau. Want zonder snoeken functioneert het ecosysteem in de plas niet goed.

Schoonhoven bestaat in feite uit twee gekoppelde plassen. Een deel is tien hectare groot en op zijn diepst 1 meter zestig diep. Het andere kleine deel, die waarin het meest gezwommen wordt is een halve meter diep. Het bureau keek naar de waterkwaliteit en gebruikte daarbij metingen van het waterschap.

Bureau Waardenburg onderzocht met elektrovisserij tot twee keer toe de visstand in de zwemplas. Het ving daarbij naar schatting eerst 50 procent van de rondzwemmende vis en later 80 procent. Naast snoek, leverde dat nog zes soorten op, vooral veel brasem. Ook ving het bureau een zeldzame gevlekte Amerikaanse rivierkreeft die als exoot hier niet thuishoort.

'Hongerige snoek'

Volgens Bureau Waardenburg is het aantal snoeken in de plas niet exceptioneel groot. Opvallend was dat ze relatief mager waren, waarschijnlijk door voedselgebrek schrijft het bureau. Kleine snoeken ontbraken, maar die kunnen door grote snoeken zijn opgegeten. De twee grootste waren 99 centimeter en 120 centimeter lang.

Snoeken spelen in het ecosysteem een belangrijke rol schrijft het bureau in haar rapport. Als de snoek zou worden weggevangen, dan hebben de brasems vrij spel. En aangezien brasems de bodem omwoelen zal de toch al beperkte helderheid van het water verder afnemen. "Het resultaat zal zijn dat er vaker en eerder (blauw-)algenbloei en zuurstofloosheid optreedt."

Uitzonderlijk

De snoekbeet van afgelopen zomer was ' uitzonderlijk' volgens Waardenburg. "De vis heeft zich vergist en het been van het meisje aangezien voor een prooi. Herhaling van dit voorval is zeer onwaarschijnlijk, maar niet ondenkbaar."

Het bureau stipt de mogelijkheid aan om brasems weg te vangen. Zodat daarmee ook de snoekstand verder daalt. Ook zou Hoogeveen de slibstand op de bodem kunnen verminderen. Maar Hoogeveen neemt het eind-advies over om voorlopig niets te doen. De gemeente blijft de situatie in de gaten houden.

Lees ook: