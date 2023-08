Voedselbanken kopen samen koelwagen om kosten te besparen: 'Geld hard nodig'

Voedselbanken Zuidoost-Drenthe en Hart van Drenthe kunnen door de gezamenlijke aanschaf van een koelwagen flink wat euro's besparen. Met het bespaarde geld kunnen meer levensmiddelen worden gekocht.

De aanschaf van de vrachtwagen kostte ruim 100.000 euro, het leeuwendeel daarvan werd betaald via een subsidie. "Er was een forse subsidie vanuit de landelijke vereniging beschikbaar", vertelt Ton Sleeking, voorzitter van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe. "Als wij het alleen hadden gedaan kregen we 60 tot 70 procent subsidie. Bij een samenwerking was er 90 procent subsidie beschikbaar. Dus zijn we om tafel gegaan met Hart van Drenthe."

'Geld hard nodig'

De nieuwe bus biedt de voedselbanken meer transportmogelijkheden. Hij vervangt drie verouderde bestelwagens die samen 900 kilo konden vervoeren, de nieuwe wagen kan 3.500 kilo vervoeren. Drie dagen in de week rijdt de wagen in de gemeente Emmen, de rest van de week in het verzorgingsgebied van Hart van Drenthe (Assen, Midden- Drenthe, Tynaarlo en Aa en Hunze).

Door meer mee te kunnen nemen en dus minder ritjes te maken wordt bespaard op brandstofkosten. Het geld dat daarmee bespaard wordt is nodig voor andere dingen, zegt Sleeking. "We hebben het geld hard nodig om producten voor onze klanten te kopen. We zien dat wat we gedoneerd krijgen van verschillende supermarkten snel afneemt. Ook van grote landelijke partijen ontvangen we minder, het aantal klanten neemt juist toe."

Volgens Sleeking zijn supermarkten zelf veel bezig met het tegengaan van voedselverspilling, waardoor er minder overblijft voor de voedselbank. Dat gebeurt onder andere met kortingen. "Bij veel supermarkten zie je dat als producten aan de datum zijn, ze worden aangeboden aan de eigen klanten."

Minder sjouwen