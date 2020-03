KNVB sluit uitspelen eredivisie nog niet uit

Ondanks dat de algemene maatregelen maandagavond door de regering in verband met de coronacrisis werden verscherpt, sluit de KNVB het uitspelen van de eredivisie nog niet uit. Dat laat de voetbalbond in een verklaring weten.

De overheid maakte bekend dat de algemene maatregelen tot 1 juni worden verlengd. Daaronder valt een verbod op samenkomsten van meer dan drie personen. In Zeist ontstond verwarring over het kunnen uitspelen van de eredivisie. Na overleg met het Ministerie van Sport laat de KNVB weten dat er niets is veranderd aan de datum van 6 april. Wel werd duidelijk dat er vóór 1 juni er geen wedstrijden met publiek kunnen worden gespeeld.

Drie scenario's

De voetbalbond laat ook weten dat het niet valt uit te sluiten dat het langer dan 6 april duurt voordat er weer gespeeld mag worden. De bond houdt daarom rekening met drie scenario's. In scenario 1 wordt de competitie uitgespeeld vóór 30 juni. In scenario twee duurt de competitie langer dan 30 juni en in het laatste scenario wordt de competitie helemaal niet meer uitgespeeld. Verder houdt de KNVB ook nog rekening met wat de Europese voetbalbond, de UEFA, gaat doen.

De UEFA heeft nog het standpunt dat alle competities voor 1 juli afgewerkt moeten worden, ook omdat er dan veel contracten van spelers aflopen. De KNVB heeft echter begrepen dat de Europese bond aan plannen werkt om langer door te voetballen. In dat geval hebben alle bonden die bij de UEFA zijn aaneengesloten langer de tijd om hun competities af te werken.