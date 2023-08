Volleyballers beginnen EK met zege op Montenegro

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleyballers met Assenaar Robbert Andringa in de ploeg zijn in Noord-Macedonië het Europees kampioenschap begonnen met een duidelijke overwinning op Montenegro.

Het team van bondscoach Roberto Piazza won in Skopje met 3-0 in sets (25-19 25-18 25-22). De winst is goed voor de moraal, want morgen wacht al de tweede tegenstander in de poule en dat is Polen, de huidige aanvoerder van de wereldranglijst.