Scholen in Drenthe opgelucht na streep door eindexamens

Schoolbesturen in Drenthe reageren opgelucht op het besluit van minister Slob om de eindexamens niet door te laten gaan dit. "Sinds gisteravond was er toch wel behoefte aan duidelijkheid," laat Marcel Klaverkamp van het Dr. Nassau College in Assen weten.

Op het Dr. Nassau College hebben ze vanochtend de schoolexamens neer moeten leggen, nadat er gisteren strengere maatregelen kwamen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "De beslissing is er nu, maar veel te laat. Dit had gisteravond al bekend moeten worden. Het is het enige juiste besluit dat ze konden nemen," aldus Klaverkamp

Peter de Visser, directeur-bestuurder van Stad & Esch in Meppel, laat weten dat hij het een verstandig en een onvermijdelijk besluit vindt. "Ik begrijp dat in alle hectiek dit besluit vandaag pas is genomen", aldus De Visser. Ook de Algemene Onderwijsbond Noord zag geen andere oplossing. "Volgens mij kon het niet anders, als je het hebt over deze grote groepen met leerlingen," laat Hayo Bohlken van de bond weten.

Minister Slob van Onderwijs nam vandaag het besluit dat eindexamens niet doorgaan. De maatregelen in het kort:

Eindexamens voor het vmbo, havo, vwo, gymnasium gaan niet door

Leerlingen krijgen voldoende afronding van het examenjaar een diploma. De schoolexamens bepalen dus het cijfer

Voor het afnemen van de schoolexamens krijgen scholen meer tijd, tot begin juni

Leerlingen die zakken krijgen de mogelijkheid om in beroep te gaan er wordt gekeken of ze kunnen herkansen

Normaal doet een leerling eindexamens. Deze cijfers tellen voor de helft mee, net als de cijfers van de schoolexamens die eerder zijn gemaakt. Op basis van die twee uitkomsten is een leerling geslaagd of gezakt. Nu gaan de eindexamens niet door en tellen alleen de schoolexamens mee. Hoe deze nieuwe zak- en slaagregeling er uit komt te zien, wordt nog bepaald.

Fraudegevoelig

Veel schoolexamens hebben de leerlingen niet meer staan. De meeste scholen hadden nog één toetsweek te gaan, voordat het eindexamen zou beginnen. Dat zijn nu dus de laatste toetsen die de leerlingen maken. "Daar gaan we het vanmiddag over hebben. Je moet voorzorgsmaatregelen treffen en goed kijken hoe je dit gaat doen", legt Klaverkamp uit.

Zo gaf minister Slob aan dat hij de voorkeur heeft om de toetsen op afstand te laten maken, maar in de praktijk is dat nog best lastig. "Er zit een element van fraude in. Vooral als je het hebt over een schriftelijke toets, is dat zeer fraudegevoelig. Bij een mondeling is dat al anders", aldus Klaverkamp. Op die manier is het niet te controleren of er bijvoorbeeld thuis iemand meehelpt met het maken van een toets van een leerling.

De Algemene Onderwijsbond Noord ziet het op afstand laten maken van de schoolexamens niet zitten. ''Daar ben ik heel pessimistisch over. Daarvan denk ik dat het heel moeilijk gaat worden, omdat toetsen op afstand is nog heel fraudegevoelig is." AOB Noord pleit eerder voor fysiek afnemen van de toetsen. "Er zijn wel afspraken gemaakt met scholen, met koepelorganisaties en onderwijsbonden. Het is mogelijk om groepen leerlingen de school binnen te krijgen. Vooral omdat je de tijd hebt tot begin juni," aldus Bohlken.