Provincie Drenthe 'onaangenaam verrast' door keuzes ProRail

Onaangenaam verrast

De provincie Drenthe zegt 'onaangenaam verrast' te zijn door het nieuws. De provincie is niet ingelicht door ProRail over de gevolgen voor Drentse reizigers. "Voor ons staat de reiziger op nummer één en daarom moet ProRail wat ons betreft de overlast tijdens de werkzaamheden voor onze reizigers tot een minimum beperken", zegt een woordvoerder tegen het ANP.

Ook vanuit de Friese politiek klinkt kritiek op ProRail. De Friese gedeputeerde voor openbaar vervoer Matthijs de Vries (CU) wil uitleg van spoorbeheerder. "Het zou onverteerbaar zijn als Friesland ten faveure van een andere provincie wordt gestremd", zei hij tegen het ANP. "Dan zijn wij hier de klos."

Studenten

Studenten die via Meppel naarNHL Stenden en Firda reizen moeten hun reizen goed gaan plannen. Juist aan het eind van het schooljaar staan examens gepland, waardoor de impact extra groot is stelt Remco Meijerink, bestuursvoorzitter van de ROC Firda (fusie van Friesland College en ROC Friese Poort), met vestigingen in Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Drachten en Emmeloord.

"Zo'n 40 tot 50 procent van onze studenten komt met het openbaar vervoer", zegt Meijerink. "Soms moeten ze onderweg overstappen. En laten we de mbo'ers die stage lopen niet vergeten." Hoe groot de gevolgen zijn, hangt volgens de schoolbestuurder af van het alternatief. "Je kunt wel bussen laten rijden, maar als die niet aansluiten of als ze niet voldoende capaciteit hebben, ontregelt dat in potentie een groot deel van het onderwijs." Meijerink vraagt zich af of er voldoende is nagedacht over de gevolgen voor jongeren.

Bedrijfsleven

MKB Noord is bezorgd over de maatregel van spoorbeheerder ProRail om het werk aan het spoor vaker overdag en doordeweeks te gaan doen. "Bedrijven willen heel graag dat medewerkers en jonge mensen naar hun werk en leerplekken kunnen komen. Dat is nu al een uitdaging bij ons in de kleinere gebieden", zegt Joyce Walstra, voorzitter van de noordelijke ondernemersorganisatie.

Naast personenvervoer zal ook het goederenvervoer hinder gaan ondervinden van de werkzaamheden.

Voorproefje

Volgens ProRail is 2024 "nog maar een voorproefje". "We zijn op dit moment met vervoerders en andere belanghebbenden in gesprek over de periodes van werkzaamheden in 2025", zegt de spoorbeheerder. "Wel weten we al dat wat we volgend jaar in Friesland doen, de komende jaren nog veel vaker zal gebeuren op meer plekken in het land. We moeten wel, om het spoor veilig te houden en om ook in de toekomst voldoende treinen te kunnen laten rijden."