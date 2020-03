Pauperparadijs onderzoekt paar weken uitstel van theaterspektakel

Stichting Pauperparadijs gaat uitstel van twee tot vier weken onderzoeken van het theaterspektakel deze zomer in Veenhuizen. Maar als straks blijkt dat de evenementenstop langer duurt dan 1 juni vanwege de coronacrisis, dan is annulering of uitstel tot 2021 nog een optie.

Dat zegt producent Wolter Lommerde van Pauperparadijs na crisisoverleg vanmiddag met de medewerkers. Door de verscherpte maatregelen die het kabinet gisteren afkondigde om het coronavirus te beteugelen, komt de planning van het theaterspektakel Pauperparadijs in Veenhuizen ook in de knel.

Op 3 juni staat de eerste voorstelling gepland van een reeks van 45 opvoeringen tot in augustus. En er zou vanaf 20 mei gerepeteerd worden in Veenhuizen. Dat gaat volgens Lommerde niet lukken, nu alles tot 1 juni is stilgelegd.

Lastig verhaal

"Dat alles meteen tot 1 juni eruit is gegooid, die had ik echt niet zien aankomen. Natuurlijk waren we bang dat ook het Pauperparadijs getroffen ging worden door deze coronacrisis. Maar je houdt altijd nog hoop, en gaat ervan uit dat ze eerst nog eens tot 1 mei de boel on hold zetten. Maar nu al tot 1 juni alles eruit, dat maakt het voor ons toch ook heel lastig", zegt Lommerde aangeslagen.

De repetities met de acteurs en met de muzikanten van de Pauperband hadden vanaf 20 mei moeten beginnen. Die twee weken repeteren zijn wel nodig, om het theaterstuk op locatie in Veenhuizen weer even goed neer te zetten. In 2016 en 2017 stond het stuk ook in Veenhuizen, het jaar daarop stond het in Carré in Amsterdam. Vorig jaar kwam er uiteindelijk geen Pauperparadijs, want toen speelde de stichting Mammoet op het Buinerveld.

Lommerde bekijkt de komende dagen of het repeteren verschoven kan worden naar begin juni, zodat de voorstellingen vervolgens en paar weken later kunnen beginnen. "Maar het risico wordt steeds groter, er kunnen zomaar weer maatregelen bijkomen waarvan we nu nog niets weten. En je moet er toch niet aan denken dat de hele zomer eruit gegooid wordt."

Kaartverkoop ligt stil

Van de 40.000 kaarten is er de helft verkocht. "Het liep eerst nog wel rustig door, ondanks het coronavirus. Maar vrijdag is de kaartverkoop helemaal stil komen te liggen. Dat is natuurlijk ook niet goed. En of er een noodfonds komt voor de cultuur, en hoe dat eruit komt te zien, en hoe het met annuleringen zit, daarvan is ook nog maar weinig bekend. Maar in theorie gaan we nog altijd uit van uitstel en geen afstel", zegt de theaterproducent hoopvol.

Uiterlijk tot 30 augustus

Met het verschuiven van de reeks voorstellingen kan volgens Lommerde tot uiterlijk 30 augustus geschoven worden. "En anders moeten we per voorstelling wat indikken. Dan zit het voller qua planning. Niet dat er meer plaatsen bijkomen, maar de publieksbezetting begroten we nooit op 100 procent per voorstelling. Als je minder vaak speelt, moeten we dat misschien optrekken naar 85 procent."

Lommerde kan zich nauwelijks voorstellen dat er komende zomer helemaal geen Pauperparadijs is. "Er wordt al zoveel geannuleerd in Drenthe. Er moet toch wel wat overblijven waar mensen naartoe kunnen."

Bizarre tijden

Volgens Lommerde zijn het 'bizarre tijden'. "We gaan ook maar eens overleggen met onze partners, zoals de gemeente en de provincie. En dan medio volgende week kijken waar we dan staan." Inmiddels is ook een stichting Vrienden van het Pauperparadijs actief, die van 25 ondernemers 2500 euro toegezegd heeft gekregen, waardoor er 62.500 euro ingezameld is. De extra steun is nodig, om het theaterspektakel voor de derde keer in Veenhuizen financieel mogelijk te maken. "Het liefste hadden we een ton bij elkaar gekregen, maar het bedrijfsleven in Drenthe heeft het nu ook ontzettend zwaar met de coronacrisis." Verder staan gemeente Noordenveld en het Gevangenismuseum garant.

Derde jaar

De stichting Pauperparadijs zou de reeks voorstellingen deze zomer voor het derde jaar in het gevangenisdorp opvoeren op het binnenterrein van het Gevangenismuseum. Er stonden 45 voorstellingen gepland van 3 juni tot en met 9 augustus. Het stuk is gebaseerd op het boek Pauperparadijs van Suzanna Jansen.

Drie gezinnen die naast het Gevangenismuseum wonen, hebben er grote moeite mee dat het theaterstuk alweer voor de derde keer in hun dorp speelt. Ze hebben er veel geluidsoverlast van en willen naar de rechter stappen. De vergunning voor Pauperparadijs moet nog officieel verstrekt worden door de gemeente, maar dat kan ieder moment gebeuren.

