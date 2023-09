Burgernet vanaf vandaag alleen nog via de app: 'Heeft veel meer voordelen'

Vanaf vandaag hoef je geen sms meer te verwachten wanneer de politie burgers op hulp vraagt via Burgernet. Meldingen worden alleen nog gedaan via de app.

Via Burgernet schakelt de politie hulp in van het publiek in het geval van vermissingen, verdachte personen en voertuigen. "Wij zagen dat er via de app vijf keer vaker wordt gereageerd dan via sms", vertelt Jacomien Pot van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. "Je gaat beide systemen onder de loep leggen en aan de app zitten gewoon veel meer voordelen."

Geen rare afkortingen

"Een sms'je is gebonden aan een aantal tekens", legt Pot uit. "Dan krijg je allemaal rare afkortingen wanneer een berichtje wordt opgesteld. Daar krijgen wij nogal eens klachten over, omdat mensen het niet begrijpen."

Ook kunnen mensen via de app anoniem meldingen insturen, terwijl een melding via de sms vroeg om naam, adres en telefoonnummer. "Dat is iets waar we bij de politie van af willen, van het hele registratiesysteem." Via de app hoef je deze persoonsgegevens dus niet meer achter te laten.

Gerichte meldingen

Pot is niet bang dat er minder mensen bereikt worden nu de sms niet meer wordt gebruikt. "We hebben alle deelnemers een sms gestuurd en gevraagd of ze de app willen downladen. We denken dat het gaat meevallen. Bovendien gaan we ervanuit dat de app veel succesvoller is, omdat het veel gerichter meldingen stuurt naar mensen die in de buurt zijn van de situatie."

En het downloaden van de app wordt volgens Pot geen belemmering. "Je installeert de app, geeft toestemming om notificaties te sturen en je locatie te delen en dan is het al klaar. En als je er zat van bent, dan haal je hem weer af. Het is ook niet zo dat je gebombardeerd wordt door meldingen."