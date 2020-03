René Karst in ziekenhuis met corona: 'Ik ben aan het vechten'

René Karst is opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus. De Hoogeveense zanger had zichzelf al een aantal dagen in thuisisolatie gezet, maar is nu dus opgenomen.

Hij roept mensen via zijn Facebookpagina op om de opgelegde maatregelen in acht te nemen. Benauwd en met hese stem zegt hij: "Ik ben een beetje verward over hoe sommige mensen omgaan met regels. Ik zou jullie willen vragen om écht alles in acht te nemen, want dit gun je niemand. Ik ben aan het vechten en ik hoop dat ik erdoor kom."