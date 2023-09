184 jaar corso-ervaring bij vrijwilligers Hooiweg-Schelfhorst: 'Zolang we nog kunnen, gaan we door'

Het Bloemencorso staat morgen voor de 67ste keer op het Eelder menu. Vier vrijwilligers van corsowijk Hooiweg-Schelfhorst bouwen dit jaar al voor de 46ste keer mee aan het corso.

Gezamenlijk zijn ze goed voor 184 jaar aan corso-ervaring, maar toch durft geen van de vier mannen een voorspelling te doen over het succes van hun praalwagen. Het ontwerp 'Dwalen' van Chris Huisman valt weliswaar in de smaak, bescheidenheid past Theo Stroetinga, Berthus Arends, Arend Arends (geen familie) en Pieter Wit. "Ik vind het heel moeilijk om te zeggen", zegt Arend Arends bijvoorbeeld. "Maar als ik zie hoe wij samenwerken en hoe we de afgelopen jaren gescoord hebben, dan zie ik geen reden waarom we het slecht zouden doen dit jaar."

Alles aanpakken

Toch vertelt bouwcollega Pieter Wit dat het niet allemaal van een leien dakje gaat. "Drie weken geleden zagen we het helemaal niet meer zitten", lacht hij. "De wagen was te groot, dachten wij. Die zouden we nooit afkrijgen. Maar binnen een paar dagen zag je de wagen groeien, kwam er folie omheen en dachten we: o, ja! Als je dan nu ziet hoe het gaat... Ja, dat is geweldig."

Samen met Theo prikt Pieter 'krammetjes' op de wagens. Simpel werk maar daarom niet minder belangrijk. "Je moet alle werkzaamheden gewoon aanpakken", zegt Theo. "We hebben een heel team dat ons bijstaat gelukkig. En het is gewoon gezellig."

Avonden van huis

Gezelligheid voert de boventoon en zo hoort het ook, vindt corsowijkvoorzitter Berthus. "Zo heeft meneer Plantinga, die aan het wieg stond van het corso, dat bedacht", weet hij. "Je ziet bij ons dat er na iedere avond nog even een pilsje wordt gedronken. Of het nou half tien wordt of kwart over elf: we sluiten even met elkaar. Dat is geweldig."

Met drie avonden in de week gaan er talloze uren in het bouwen van een wagen zitten. Berthus geeft toe dat hij blij is als hij straks in het najaar een tijdje even niets heeft. "Dan heb je weer wat meer avonden dat je thuis bent. Mijn vrouw weet gelukkig dat ik er een periode is waarin ze me 's avonds vaker moet missen. Dat begint in het voorjaar en eindigt een week na het corso."

Stram

Dat de vier vrijwilligers het inmiddels wat anders aanpakken dan pakweg dertig jaar terug, is duidelijk. Zo staat er een nieuwe generatie klaar om het zwaardere werk aan te pakken, zegt Berthus. "We hebben wel wat jongens die het laswerk bijvoorbeeld oppakken. Pieter en ik hebben hier drie generaties lopen, dat is mooi om te zien."

"Je wordt wat stram hè", lacht Pieter. "Dan word je wakker met wat last. Maar zolang we nog kunnen, gaan we door."

Tranen van geluk

Vanavond wordt er nog hard doorgewerkt aan de wagen, die morgenochtend om 8 uur klaar moet zijn. "Dat gaat de hele nacht door", zegt Berthus.