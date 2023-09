Geslaagde 'openhartoperatie' Roden reden voor een feestje

Veel reuring

Wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) groeide weliswaar op in Langelo, maar kwam geregeld in Roden. Hij ziet een dorp dat zijn Drentse karakter behoudt. "Maar waar ook veel reuring is. Ik denk dat de aanpak van het centrum bijdraagt aan een bruisend geheel."

Niks doen was, wat hem betreft, 'de dood in de pot'. "Je wil een goed vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Daarvoor moet je een goed centrum hebben."

De Brink

Darwinkel sprak van een 'openhartoperatie' met aannemer Roelofs als de 'zeer bekwame chirurg'. Aan beeldspraak sowieso geen gebrek in zijn speech, want hij wist te melden dat Roden nu 'steenrijk en niet straatarm is' ondanks dat de ontwikkeling van het centrum de gemeente een lieve duit heeft gekost. Het miljoenenproject is na drie jaar uitvoering en nog veel meer jaren aan voorbereiding, nu afgerond. Al moet straks ook de Brink (bij de Catharinakerk) nog op de schop.

"We hebben nog geen zicht op wanneer dat moet gebeuren, maar we hebben zeker de ambitie om ook de Brink aan te pakken", zegt hij. "We hebben in onze gemeente nog met 25 andere dorpen te maken, waar ook veel plannen liggen. Maar inderdaad: de Brink willen we zeker aanpakken."

Parkeren blijft onderwerp van gesprek

Tijdens de speeches vooraf bleek eens temeer dat parkeren in hartje Roden een heet hangijzer blijft. De voorzitter van wijkbelangenvereniging Roden-Centrum Rob Schaank sprak nog maar eens uit dat hij hoopte dat het centrum 'autoluw' zou worden. Volgens Van der Heide is dat niet volgens de wens van de consument en de winkelier. "Bezoekers willen in het centrum kunnen parkeren, dat is onze kracht. Dat maakt ook dat u zo fijn kunt wonen in een levendig centrum."