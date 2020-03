Annelies Smeets: Mijn hart stond even stil toen E&O me vroeg

"Het is allemaal wel heel onverwachts. Mijn hart stond even stil toen de club me vroeg hoofdtrainer te worden", zegt Annelies Smeets. "Maar ik kan het niet laten lopen omdat ik zelf een beetje een schijterd ben. Het is een fantastische kans."

'Kapitein van een groot schip'

De oud-handbalster heeft niet echt getwijfeld maar ze vindt het wel spannend. "Je wordt in één keer kapitein van een heel groot schip. Je moet het overnemen van een hele goede trainer. Dat is best wel intimiderend", verklaart Smeets.

Zelf speelde ze tot haar twintigste bij de dames van E&O en keert ze dus weer terug op het oude nest. Na een knieblessure stapte ze over naar DOS uit Emmer-Compascuum. Daarna volgde nog een kort buitenlands avontuur bij het Zweedse Boden Hanboll.

Tweede vrouw ooit in eredivisie mannen

Het trainen van mannen is niet nieuw voor Smeets. De afgelopen vier jaar was ze trainer bij HVC uit Barger-Compascuum. Met deze mannen promoveerde ze naar de tweede divisie. Het feit dat ze nu, na Monique Tijsterman die tot 2014 de scepter zwaaide bij Limburg Lions, de tweede vrouwelijke coach ooit in de eredivisie bij de mannen wordt, zegt haar niet zoveel.

"Het moet niet zoveel uitmaken. Ik heb de afgelopen vier jaar ook al jongens getraind. Natuurlijk is het even wennen dat er een vrouw voor de groep staat. Maar na een paar trainingen is dat helemaal niet meer interessant. Het gaat om het spelletje en dat hebben die jongens snel genoeg door", aldus Smeets. "De communicatie is wat makkelijker dan bij vrouwen. Je mag wat directer zijn. Vrouwen hebben vaak wat meer moeite om iets af te sluiten."

BENE-League?

Smeets wil bij E&O verder bouwen op het sterke fundament dat Gielen de afgelopen jaren heeft neergelegd. De mannen uit Emmen waren nog verwikkeld in de strijd voor promotie naar de BENE-League. Door het coronavirus ligt alles op z'n gat en weten we nog niet hoe dat af zal lopen.

"Iedereen wil altijd promoveren. Dat is duidelijk. Maar ik zou er niet rouwig om zijn als dat niet lukt. We hebben een hele jonge ploeg met heel veel kwaliteit en potentie. Of de BENE-League nu een echte meerwaarde heeft weet ik niet. Maar als dat wel gaat gebeuren gaan we alles op alles zetten om ons mannetje daar te staan