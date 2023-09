Schildertalent Fleur Stebis (19) uit Assen exposeert Drentse landschappen met Italiaanse twist

Intensieve tijd

Dat harde werken werpt wel zijn vruchten af. Afgelopen jaar viel Stebis in de prijzen met een van haar schilderijen. Ze won The best figure painting of the year. Op de vraag waarom juist dát schilderij als beste werd beoordeeld, antwoordt ze bescheiden. "Ik weet het niet. De docenten zijn gefocust op lichtinval. Ik heb geprobeerd om dat hierin terug te laten komen. Dus ik denk dat ze er daarom zo blij mee waren."

Peperdure opleiding

Haar grote droom is om na haar studie fulltime kunstenares te zijn. "Daar ga ik voor, want dat is natuurlijk het liefste wat je doet als je zo'n opleiding volgt", besluit ze. Maar het is nog maar de vraag of de jonge Assense haar studie kan afronden. Want de opleiding kost zo'n 16.000 euro per jaar, en er is nog een flink bedrag nodig om ook het derde jaar te kunnen voltooien. "Ik heb nu ongeveer genoeg bij elkaar om het eerste trimester te kunnen volgen", zegt ze.