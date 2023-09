Jubilaris VV Gasselternijveen viert honderdjarig bestaan

Voetbalvereniging Gasselternijveen bestaat vandaag precies honderd jaar. Daarom is het dit weekend groot feest op Sportpark De Hunze. Een mooi moment om eens herinneringen op te halen aan één van de oudste voetbalclubs van Drenthe.

Het begint allemaal net iets langer dan een eeuw geleden, op 7 april 1921, met een oproep in een lokale krant. Een zoektocht naar liefhebbers die samen wel een voetbalclub zouden willen oprichten. Dat lukt: onder de naam 'Gasselternijveense Voetbal Club' speelt de vereniging haar eerste wedstrijden.

GVC, Hercules, VV Gasselternijveen

De officiële start van VV Gasselternijveen laat nog even op zich wachten. In het voorjaar van1923 fuseert GVC met de club Stormvogels en gaat verder onder de naam Hercules. Tot later dat jaar wordt besloten om de naam opnieuw te veranderen. In VV Gasselternijveen.

Inmiddels mag de club honderd kaarsjes uitblazen. De leden kunnen terugkijken op een lange geschiedenis met veel bijzondere momenten. Zoals het eerste Drentse kampioenschap in 1928. Dat seizoen werd afgerekend met zes clubs uit Assen, Buinerveen en Gieten.

Voetbal in de oorlog

Zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog rolde de bal nog in Nieveen. De ploeg won in 1940 de Veenkoloniale beker door overwinningen op regiogenoten Stadskanaal, Nieuw-Buinen en Musselkanaal. Door de oorlog slonk de club een jaar later naar slechts 21 leden, maar toch werd er gevoetbald.