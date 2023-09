Praalwagen van asielzoekers tijdens bloemencorso: 'Mensen helpen met veel enthousiasme'

Eelde wordt vandaag weer opgefleurd door de prachtige praalwagens die de traditionele ronde door het dorp maken tijdens het Bloemencorso. Voor het tweede jaar op rij zit er ook een wagen tussen waar bewoners van het asielzoekerscentrum in Eelde-Paterswolde aan meewerken. "Wij hebben wel een boot met een boodschap."

Lisenka de Bruin is betrokken bij het Bloemencorso in Eelde en helpt, net als vorig jaar, weer mee met het maken van de boot. Vorig jaar werd deze nog geprepareerd in het azc, maar nu staan ze in een loods waar ook de wagens van Duinstraat en Hooiweg-Zuid worden gemaakt. "We hebben hier twee fantastische buren die met hun wagens bezig zijn."

Globetrotter

Het thema van het Bloemencorso dit jaar is 'Globetrotter', dat nauw verweven is met de vluchtelingen. "Wij hebben gekozen voor een boot, dat heeft natuurlijk ook een klein beetje een politieke gedachte. We hebben hier mensen die hier met veel enthousiasme meehelpen, die ook met een boot zijn gevlucht."

En de vluchtelingen helpen met veel plezier mee, al moesten ze wel even wennen aan het idee van een Bloemencorso. "Ze snapten er aan het begin geen moer van", vertelt De Bruin lachend. "We hebben filmpjes laten zien, dan krijgen ze een beetje een beeld." Toen het idee van de wagen steeds beter zichtbaar werd, werden ze steeds enthousiaster. "Nu zien te het resultaat van hun vele voorwerk."

Geen stress

De wagen was gisterochtend nog niet af, dus er moest nog een bult werk verzet worden. "Er moet zeker nog wat gebeuren, maar het gaat helemaal goed komen", zegt De Bruin vrijdagochtend. Het was elke dag wel weer even afwachten hoeveel mensen kwamen helpen bij de wagen. "Soms zaten we hier alleen met zijn vieren te werken en dan kwamen er ineens twintig, dertig kinderen binnen. Ik kon er geen pijl op trekken."