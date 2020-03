Bijzondere installatie Steven Stegen als wethouder van Coevorden

Juist om Stegen als wethouder te kunnen installeren, liet Coevorden als één van de weinige gemeenten in Drenthe de gemeenteraadsvergadering doorgaan. Publiek was niet welkom en er zat een select gezelschap raadsleden en slechts een paar genodigden in de zaal. Zoveel mogelijk op minstens anderhalve meter afstand van elkaar.

Handjes schudden en de welgemeende felicitaties met een paar zoenen op de wang bleven logischerwijs achterwege voor Stegen (behalve van familie). En na het officiële gebeuren was er vanzelfsprekend geen gelegenheid voor de gebruikelijke borrel en de schaal met warme hapjes.

'Dubbel gevoel'

Een bijzondere avond wat dat betreft. "Ik heb wel een beetje een dubbel gevoel over de avond", aldus de 52-jarige Stegen, die tot voor kort verslaggever bij RTV Drenthe was. "Aan de ene kant heb je mensen die getroffen worden door corona, in medische zin maar ook in financiële zin. Tegelijkertijd is het ook zo dat het besturen van een gemeente door moet gaan. Er is de afgelopen dagen wel wat twijfel geweest. Gaat deze avond wel door? Maar we hebben met de wet te maken en er moet nou eenmaal gestemd worden door de gemeenteraad. Bottom line is dat ik heel blij ben dat ik nu echt wethouder ben en aan de slag kan."

Steven Stegen legt de eed af (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Morgen is de eerste werkdag van Stegen als wethouder van Coevorden. Wat gaat hij als eerste doen? "Natuurlijk zijn er de gebruikelijke kennismakingsdingetjes. Maar natuurlijk heb ik ook te maken met de coronacrisis, die ook Coevorden niet onberoerd laat. Met economie en werkgelegenheid in de portefeuille is dat wel iets waar ik heel dringend samen met de collega's mee aan de slag moet. En dat gaan we ook zeker doen."

Geen inwoner van de gemeente Coevorden

Steven Stegen is vanaf nu dus officieel wethouder in Coevorden voor de partij Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014). Eén van de vereisten voor het wethouderschap is dat een wethouder inwoner is van de gemeente. Stegen woont in 1e Exloërmond, gemeente Borger-Odoorn, en voldoet daar dus niet aan. Hij heeft daarom een verzoek tot ontheffing ingediend. De gemeenteraad is hiermee akkoord gegaan. Dat betekent dat Steven Stegen in ieder geval een jaar kan blijven wonen waar hij nu woont.

