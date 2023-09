Nieuw schooljaar in Echten start fris, feestelijk, maar ook onzeker

Zin in school?

Op de vraag of de kinderen er zin in hebben, klinken de "nee's" en "ja's" luidkeels door elkaar heen. Een van de meiden in de klas van juf Corina is enthousiast en hoort bij het 'ja-team'. "Ik vind het echt een leuke school, al had ik niet zo'n zin om weer vroeg mijn bed uit te gaan." Klasgenoot Mart kijkt wat somberder: "Nee, ik had niet echt zin nee. Maar je moet het maar doen. Ik zie het meest op tegen rekenen."

Juf Corina belooft de klas dat ze rustig zullen beginnen. "We moeten ook even weer wennen dat we weer naar school moeten. We gaan echt ook wel weer een beetje aan het werk. Maar we moeten ook van alles uitdelen, weer overleggen wat we belangrijke regels vinden in de klas en we beginnen met een kunstproject. Dus we gaan ook lekker aan de knutsel vandaag."