Emmen wil voor ruim zes miljoen euro Kop van Zuid-pand kopen

De gemeente Emmen is van plan het Kop van Zuid-pand te kopen voor ruim 6 miljoen euro. Volgens de gemeente gaat het om een strategische aankoop. In de omgeving van het gebouw zijn plannen voor de gezamenlijke huisvesting van NHL Stenden en het Drenthe College en de bouw van het innovatiecentrum van de Greenwise Campus.

De Kop van Zuid bevindt zich aan de Boermarkeweg, tussen het Scheper Ziekenhuis en het voormalige terrein van zwembad Aquarena in. Het gebouw wordt onder meer gebruikt als kantoorruimte, zorghotel en gezondheidscentrum door verschillende partijen. Het pand is in de verkoop gezet door de huidige eigenaar (een vastgoedpartij in Groningen) en aangeboden aan de gemeente Emmen.