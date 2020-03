Dierenartsen willen beademingsapparatuur afstaan: 'Dit kan mensenlevens redden'

Vanwege het coronavirus kampen ziekenhuizen met tekorten. Bepaalde beademingsapparaten van dierenartsen kunnen daar worden gebruikt. In de brief verzoekt Schouten om beschikbare apparaten aan te melden bij Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Deze organisatie inventariseert hoeveel apparaten er zijn en zorgt vervolgens voor de distributie. Praktijken kunnen per mail aangeven of ze beschikbare middelen willen afstaan.

Handmatige beademing als oplossing

Veearts Bernd Hietberg uit Beilen kreeg de brief ook: "Daar hoeven we niet lang over na te denken. We stellen twee apparaten beschikbaar, dit kan het verschil maken tussen leven en dood. We hebben onderling ook veel contact met andere dierenartsen in Drenthe en een grote groep wil graag meewerken. We kiezen er nu voor om operaties bij dieren uit te stellen. We kunnen nu nog wel handmatige beademing toepassen, in geval van nood."

Bij de Sterkliniek in Emmen is de bereidheid om apparatuur in te leveren ook groot. Fransje Alen-Davids legt uit: "Onze spullen komen volgens de brief niet meer in aanmerking, omdat ze wat ouder zijn. Maar we geven in ieder geval aan dat we wel een apparaat in huis hebben, ondanks dat het niet voldoet aan de eis. Mocht het echt nodig zijn, weten ze ons dus te vinden."

Dierenambulance wil helpen

Dierenambulances hebben geen oproep gekregen. "Maar de meeste dierenambulances hebben niet standaard beademingsapparatuur in de bus liggen", legt Margreet Pot uit. Ze is coördinator van de dierenambulance in Zuidwest-Drenthe. "We willen wel gaan samenwerken met dierenartsen, door bijvoorbeeld dieren van A naar B te vervoeren als dat nodig is", legt ze uit.

Huidige situatie is uit voorzorg

Vooralsnog wordt de apparatuur alleen geïnventariseerd. "Op het moment dat het ministerie dit echt nodig heeft, kunnen we direct de distributie daarvan in werking zetten. We lopen dus vooruit op de kwestie zodat we snel kunnen handelen als het nodig is", legt Conny van Meurs uit namens de KNMvD. Zodra praktijken de ademapparatuur afstaan, krijgen ze hier een gepaste vergoeding voor.