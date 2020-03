Fysiotherapeut vreest gezondheidsklachten nu behandelingen stoppen

Kinderfysiotherapeut Harry Jan Keizer uit Assen van praktijk De Molengaard voorspelt een verergering van de gezondheidsklachten die veel cliënten al hebben. "Want beeldbellen helpt niet echt bij vastzittende spieren of gewrichten. Je moet wel heel creatief zijn, wil je die problemen bij de mensen op afstand kunnen verhelpen, zonder dat je aan hun lichaam kunt zitten. Want ons vak is voelen waar het probleem zit en verhelpen, en met beeldbellen red je dat niet."

Emotioneel en financieel een klap

De aangescherpte maatregelen zijn een grote klap voor de praktijk, zegt Keizer, zowel financieel en emotioneel. "Financieel is nog niet eens het allerbelangrijkste. Maar het gaat nu wel over een hele lange periode. En we hebben toch een grote groep kwetsbare patiënten in onze praktijk."

De Molengaard telt zeven fysiotherapeuten, die wekelijks zo'n 100 cliënten behandelen. Vooral veel kinderen krijgen er therapie, maar 30 tot 40 procent zijn volwassenen. Ze krijgen onder meer bewegingslessen om de motoriek te verbeteren, er wordt gezwommen en chronische klachten worden behandeld. Sommige cliënten hebben doordeweeks zelfs meerdere behandelingen nodig.

Creativiteit

Afgelopen week al was het aantal fysieke behandelingen volgens Keizer met 89 procent teruggelopen. "We waren al druk met vervangende opties, zoals beeldbellen. Er kwamen nog twee patiënten naar de praktijk en we hadden nog twee behandelingen aan huis. Nu moeten we met zijn allen gaan bedenken, wat we nog kunnen. En dat is wel even een dingetje. Nu bestaat er wel ehealth, zo'n videoconsult. Dat zal nu een vlucht gaan nemen. Maar er blijven toch echt veel mensen die vooral fysiek begeleid moeten worden. Dat is een grote opgave", zegt Keizer.

Zo had hij vanmorgen een videogesprek met een cliënt met taaislijmziekte. Die kon Keizer 'door een stom toeval' wel op afstand helpen. "Zo'n iemand is met die longziekte natuurlijk helemaal kwetsbaar met corona. Die moet je helpen om slijmproppen op te hoesten om op die manier ontsteking te voorkomen. Gelukkig heeft hij een zus die studeert voor fysiotherapeut. Die trad op als een soort assistente en kon met een stethoscoop luisteren waar de slijmproppen zaten, om die vervolgens op mijn aanwijzingen te behandelen. Maar dat geluk heb je niet altijd."

Zorgen

Keizer is bang dat het lang uitblijven van fysieke behandeling toch vervelende gevolgen heeft. Er zijn vooral zorgen over cliënten die een hersenbloeding hebben gehad, of die spastisch zijn. "Die laatste groep, die heeft grote kans op contracturen. Dat is een verkorting van een spier, pees of een gewrichtskapsel, waardoor ze de gewrichten niet meer kunnen bewegen. Dat baart ons enorm zorgen."

(tekst gaat verder onder de foto)

Kinderfysiotherapeut Harry Jan Keizer neemt bewegingsoefeningen op voor de kinderen thuis (Rechten: De Molengaard)

Challenge voor kinderen

Verder is Keizer vandaag, samen met bewegingstherapeut Ruben Jongman, gestart met het opnemen van filmpjes met oefeningen. Bedoeld als een soort challenge voor de kinderen, die door de coronamaatregelen hun behandelingen mislopen. "We gaan die dagelijks via ons facebookkanaal verspreiden. Het gaat om activiteiten die gericht zijn op conditie, balans, motorische vaardigheden en kracht. Dat zijn dagelijkse oefeningen om te doen. En ze kunnen ons dan terugrapporteren hoe vaak ze het gedaan hebben."

Beweging als afleiding

Dat kinderen daarmee overbelast worden, omdat ze ook thuis al aan de slag moeten met school, daar is Keizer niet bang voor "Nee het is juist heel mooi, als afleiding voor tussendoor, waarmee ze even lekker in beweging komen. Even afleiding van de cognitieve leertaken. Dat is waar iedereen op zit te wachten."

Alhoewel de verscherpte maatregel voor fysiotherapeuten officieel geldt tot 6 april, ziet Keizer niet gebeuren dat ze daarna weer mogen behandelen. "Ik denk dat ook voor onze beroepsgroep de datum doorgetrokken zal worden naar 1 juni, net als voor al het andere."