Inbraak bij Museumspoorlijn STAR: 'Alles lag overhoop'

In de nacht van donderdag op vrijdag is er ingebroken bij museumspoorlijn STAR in Stadskanaal. De vrijwilligers ontdekten de inbraak vrijdagochtend.

Elke ochtend openen vrijwilligers het hek om aan het werk te gaan bij de museumstoomtrein in Stadskanaal. De oude locomotieven van STAR rijden over de spoorlijn op de grens van Drenthe en Groningen tussen Veendam en Musselkanaal en stopt onder meer in Nieuw-Buinen.

Vanmorgen hadden ze meteen door dat er iets niet pluis was. 'Het hek was geforceerd', zegt vrijwilliger Sabine Hoekzema tegen RTV Noord . Eenmaal binnen blijkt voornamelijk gereedschap gestolen te zijn. 'Alles was overhoop gehaald, het was een enorme zooi.'

Ze kan er niet over uit dan mensen zoiets doen. 'Dit is een enorme domper. We zetten de schouders er weer onder met zijn allen, maar we zijn niet extreem vrolijk', vertelt ze.

Gereedschap herkenbaar

Hoekzema roept mensen op om goed om zich heen kijken of ze toevallig gereedschap tegenkomen dat aangeboden wordt. 'Een deel is gemarkeerd met een gifgroene verfstip die je er niet zo makkelijk af krijgt. Het meeste gereedschap is goed gebruikt en nogal vies, want het wordt natuurlijk gebruikt op een stoomtreinwerkplaats.'

Hoe groot de schade is, weet Hoekzema nog niet. 'Het is nog te vroeg om daar nu wat over te zeggen. We hebben ook nog niet alles kunnen inventariseren. We weten ook nog niet of er onderdelen van de stoomtrein weg zijn. Dan zitten we flink in de penarie, want die kun je natuurlijk niet bij de bouwmarkt krijgen. Gereedschap is vervangbaar, maar onderdelen van een trein zijn een ander verhaal.'