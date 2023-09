Priktuin GGD in Assen wordt afgebroken

Er is begonnen met het afbreken van de tijdelijke vaccinatielocatie van de GGD aan de Zwedenlaan in Assen. In oktober vorig jaar werd de zogeheten priktuin uit de grond gestampt.

In totaal konden 1500 mensen per dag hun vaccinatie tegen corona of HPV krijgen in de priktuin. Begin juni verhuisde de GGD al naar een nieuwe locatie waar plek is voor 120 vaccinaties per dag.