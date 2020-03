Burgemeester Rikus Jager: 'Samen komen we door deze moeilijke tijden'

Westerveld is één van de weinige gemeenten in Drenthe die de raadsvergadering wel door laat gaan. Burgemeester Rikus Jager greep het begin van de bijeenkomst aan om de inwoners van Westerveld toe te spreken.

Barre tijden

"We beleven barre tijden op dit moment. Je mag elkaar niet meer ontmoeten, blijf thuis, ga niet naar je werk, geef elkaar geen hand, je mag je (groot)ouders niet bezoeken, ga niet winkelen, je mag elkaar niet even knuffelen hoe graag je dat ook zou willen", zo zei hij. "De gewone dingen mogen niet meer. Juist op zulke momenten hebben we elkaar nodig en willen we even die schouder van de ander zoeken. Kan dat nog?"

Volgens Jager wel. En daar zijn veel moderne communicatiemiddelen voor. "Gelukkig hebben we de mogelijkheid van videobellen, skypen, Whatsappen, en gelukkig kan gewoon even bellen natuurlijk ook. Meer dan ooit hebben we elkaar nodig; staan we schouder aan schouder (figuurlijk door de nu geldende 1,5 meter afstand); doen we wat de deskundigen van ons vragen. Want we zijn samen op zoek naar het licht aan het eind van de tunnel."

Samen gaan we het licht aan het eind van de tunnel zien; we houden elkaar vast. " burgemeester Rikus Jager

Burgemeester Jager had tot slot een boodschap voor de inwoners van Westerveld. "Samen gaan we door deze moeilijke tijden komen, samen gaan we het licht aan het eind van de tunnel zien; we houden elkaar vast. Ik houd van u allemaal. Ik wens u heel veel sterkte en hopelijk tot spoedig ziens."

De raadsvergadering heeft uiteindelijk niet langer dan drie kwartier geduurd.