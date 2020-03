Gemoedelijk ouderenuurtje in supermarkt in Assen

Deze week zijn er supermarkten in Nederland tussen 7:00 en 8:00 uur speciaal open voor ouderen. Ook de supermarkt in de wijk Peelo in Assen doet mee.

Het seniorenuurtje is om de ouderen de mogelijkheid te geven om boodschappen te doen samen met leeftijdsgenoten, zonder dat ze zich hoeven te mengen in al te grote mensenmenigtes.

Verwarring

Maar niet elke supermarkt doet mee en dat zorgt voor verwarring. "Ik stond al vroeg bij de Jumbo in Assen, maar die was helemaal niet open. Hier ken ik de weg helemaal niet, ik ga straks na 8.00 uur alsnog naar mijn eigen supermarkt", zegt een van de bezoekers van de winkel in Peelo.

Heel druk was het niet in de Asser supermarkt, maar toch maakten verschillende ouderen dankbaar gebruik van het speciale uurtje. "Het is een beetje vroeg, maar ach, daar kun je wel aan wennen. Het hoeft ook maar één keer in de week wat mij betreft", zegt een enthousiaste oudere dame. Ook een andere vrouw is op het seniorenuurtje afgekomen: "Ik heb onder meer maar een extra pakje boter meegenomen, omdat het vorige week allemaal weg gehamsterd was." Ook ligt er gebak bij haar in het karretje: "Het is eenzaam, dus je moet wat doen om de tijd door te komen."

Liever op ander tijdstip

Ook een 82-jarige Assenaar maakt gebruik van het speciale koopuurtje, maar heel blij wordt hij er niet van. "Ik ben het er niet zo mee eens, ik had liever een ander tijdstip gehad." Wat hij de rest van de dag gaat doen? "Ik vernuver me best, een beetje in de tuin, een beetje achter de computer en nog wat fietsen. Maar ja, je kunt nergens heen. Als ik het maar overleef, dat is het belangrijkste."