Theaterseizoen begonnen: 'Nog nooit zo'n goede voorverkoop gehad'

De previewavond in Emmen is een week later dan in Hoogeveen. Daar staat de avond vanavond al op het programma. "We beginnen steeds nieuwe dingen bij De Tamboer, zoals deze previewavond", laat het theater weten. "Daarnaast hebben we ook voor het eerst een film, in samenwerking met Het Filmhuis. Een film over Vincent van Gogh, op 11 september."

Uitfestivals

Bij het ATLAS Theater zijn ze in hun nopjes over de cijfers van de voorverkoop van de theaterkaartjes. "We hebben al 60 procent van onze doelstelling gehaald. Dat is uitzonderlijk hoog", weet Brinks. "Al tienduizend extra kaarten verkocht in de voorverkoop. Natuurlijk moet je dat in verhouding zien met het aantal voorstellingen dat we hebben, maar dan is het nog heel goed."