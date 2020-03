Dagelijks op TV Drenthe: Drenthe beweegt

"De hele wereld is in shock, maar een groot deel van de bevolking kan leven met deze situatie," vertelt Hans Derks van Sport Drenthe. "Er is een groep die dubbel slachtoffer is. Ouderen zijn niet alleen een risicogroep voor het coronavirus, ze kunnen ook minder snel in beweging komen."

Coronactief

Sport Drenthe kwam eerder al met Coronactief, een website waarop beweeglessen worden geplaatst. Inmiddels heeft die website ook een Europese variant. "Maar de groep mensen die de lessen digitaal niet kan volgen, valt daarbuiten," legt Derks uit. "In Drenthe zijn zo'n vierhonderd beweeggroepen waar per groep zo'n acht tot tien mensen één uurtje per week bewegen. Dat is niet alleen belangrijk om in beweging te blijven, maar ook om de dag in te delen en sociaal contact te houden. Dat valt nu weg."

Om die reden is de komende tijd elke dag op TV Drenthe om 10.00 uur Drenthe Beweegt te zien. "Via TV Drenthe kunnen we de beweeggroepen naar de huiskamer verplaatsen. De docenten van die groepen gaan de lessen geven."

Volgens Derks is Drenthe Beweegt vooral voor mensen voor wie in beweging komen een opgave is, maar anderen mogen uiteraard ook meedoen. "Het zijn conditionele en fysieke oefeningen, maar dan wel in zeer lichte vorm. Belangrijke onderdelen zijn balans, hand-oog-coördinatie en het trainen van de voorste hersenhelft. Dingen die je dus nodig hebt in het dagelijkse leven."