Uitstel Spelen voor speerwerper Mart ten Berge 'geluk bij ongeluk'

Noem het geluk bij een ongeluk. De Olympische Spelen van Tokio zijn uitgesteld tot volgend jaar en voor speerwerper Mart ten Berge uit Zuidlaren is het een zegen. Hij zit sinds vier weken in de lappenmand.

"Ik kon ineens niet meer plassen. Mijn urinebuis bleek geblokkeerd te zijn door littekenweefsel. Inmiddels hebben ze een buikkatheter geplaatst en me ingepland voor onderzoek. Maar door de coronacrisis kan dat nu niet", zegt Ten Berge.

"De tijd begon voor mij toch te tikken. Er zouden belangrijke wedstrijden aankomen en natuurlijk de Spelen. Dat het uitgesteld is, is voor mij wel gunstig maar ook gek omdat ik me nu ineens op volgend jaar moet richten."

Mentaal zwaar

Trainen is in deze coronatijd lastig voor alle atleten. Maar voor Ten Berge is het extra vervelend omdat hij fysiek nog niet alles kan. Hij moet zich dus dubbel aanpassen. En dat terwijl hij juist weer helemaal in vorm was na een langdurige elleboogblessure.

"Het voelt als een nieuwe klap in het gezicht. Het is mentaal een zware tijd. Maar het uitstel van de Spelen is een lichtpuntje", besluit Ten Berge.

