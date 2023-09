Beeldentuin Gees staat te koop

Beelden in Gees staat in de verkoop voor een bedrag van bijna 1,6 miljoen euro. Waarom de huidige eigenaren de beeldentuin van de hand willen doen is niet bekend. Op de website staat vermeld dat de tuin is gesloten en 'vanwege omstandigheden' in de etalage is gezet.

Beelden in Gees startte in 1991 onder leiding van Arjaan en Hieke de Hullu. Kunstenaars uit binnen- en buitenland presenteerden in de tuin en galerie in Gees hun werk. Jaarlijks trok de culturele attractie 20.000 tot 25.000 bezoekers.

De beeldentuin werd in 2001 nog onderscheiden met de Culturele Prijs van Drenthe. Na 21 jaar verkochten zij de tuin in 2011. Hielke de Hullu overleed in 2019 op 85-jarige leeftijd

Zowel de huidige eigenaren als de makelaar waren niet bereikbaar voor commentaar