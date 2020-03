Drentse directeur NOC*NSF opgelucht na uitstel Olympische Spelen

Het uitstel van het grootste mondiale sportevenement naar 2021 hing al even in de lucht, maar het IOC en de Japanse overheid hebben relatief lang volgehouden de Spelen door te willen laten gaan. Dielessen snapt die terughoudendheid wel, want er kleven veel gevolgen aan. "Het is een enorm karwei om dat evenement met elfduizend atleten van over de hele wereld met een jaar te verplaatsen. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het Olympisch dorp, waar de atleten tijdens de Spelen wonen. Dat is na september niet meer beschikbaar, omdat die huizen allemaal al zijn verkocht", vertelt de Hijkenaar.

'Even niet dromen'

Toch moet volgens Dielessen de volksgezondheid altijd op de eerste plek komen en topsport is dan even niet meer belangrijk. Al is het voor veel atleten een enorme domper om nog een jaar te moeten wachten. "We droomden ervan, maar nu kan dat even niet. Blij is niet het goede woord, maar ik ben wel opgelucht dat het besluit om de Spelen uit te stellen nu is gevallen." Sporters die zich al gekwalificeerd hebben voor de Olympische Spelen hoeven zich niet opnieuw te kwalificeren, denkt de NOC*NSF-voorzitter. Overigens heeft Japan laten weten de originele naam van deze editie van de Spelen, Tokio 2020, te zullen aanhouden.

Het NOC*NSF spreekt volgens Dielessen nu regelmatig met de regering over mogelijke manieren waarop de organisatie kan bijspringen in de samenleving. Dat overleg heeft ook al tot concrete hulp geleid. "We hadden voor Tokio bijvoorbeeld koelvesten en verkoelende dranken klaarstaan. Die hebben we geschonken aan de overvolle Brabantse ziekenhuizen, omdat het daar heel warm is. Daarnaast kijken we samen met de overheid hoe mensen een beetje gezond kunnen blijven, maar wel volgens de richtlijnen van het RIVM."

Voorbereiding atleten viel in het water

Het was voor het IOC en de Japanse overheid steeds lastiger om te verkopen dat de Olympische Spelen gewoon door zouden kunnen gaan. Doordat veel landen de sportfaciliteiten sluiten, kwalificatiewedstrijden afgelasten en hun burgers verplichten binnen te blijven, werd het voor veel atleten onmogelijk om zichzelf op een goede manier klaar te stomen voor Tokio 2020.

Ook een aantal Drentse sporters ondervond daar de gevolgen van. Zo zat volleybalster Laura Dijkema uit Beilen tot voor kort vast in haar appartement in Florence. Met kunst en vliegwerk wist ze in Amsterdam te komen. Voor andere atleten is de coronacrisis een geluk bij een ongeluk. Speerwerper Mart ten Berge zag de hoop op kwalificatie voor de Spelen in rook opgaan nadat hij last kreeg van gezondheidsproblemen, maar heeft nu meer tijd om zijn lijf klaar te stomen voor volgend jaar.