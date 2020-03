Noodmaatregel Treant, afdelingen ziekenhuis Hoogeveen eerder dicht

De maatregel betekent dat mensen die acuut zorg nodig hebben of in levensgevaar verkeren vanaf vrijdag niet meer terecht kunnen in Hoogeveen, maar uit zullen moeten wijken naar het ziekenhuis in een andere plaats.

Geen basisspoed in weekend

Nieuw is dat Treant de Basisspoedpost (BSP) van het Bethesda Ziekenhuis voorlopig tijdens de weekenden niet open zal gaan. Die BSP vervangt de Spoedeisende Hulp en moet ervoor zorgen dat mensen die niet in levensgevaar zijn, na een verwijzing van een huisarts, toch in Hoogeveen terecht kunnen met bijvoorbeeld botbreuken. Patiënten kunnen daar tijdens de coronacrisis alleen doordeweeks terecht.

Ook voor het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal heeft Treant maatregelen afgekondigd die per direct ingaan. Operaties zullen tijdens de coronacrisis niet meer plaatsvinden en de klinische verpleegafdeling gaat dicht. Ook in Stadskanaal is de BSP 's weekends niet open.

Medewerkers naar Emmen

Treant schrijft in een verklaring dat het zich genoodzaakt ziet om de acute zorg en de coronazorg zoveel mogelijk naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen te verplaatsen, zodat de geplande zorg in Stadskanaal en Hoogeveen zoveel mogelijk door kan blijven gaan.

Medewerkers van het ziekenhuis in Hoogeveen die op 6 april in Emmen zouden gaan werken, zullen een week eerder naar hun nieuwe werkplek verhuizen. Op die manier wil Treant het team in het Scheper Ziekenhuis versterken om overbelasting van het personeel zoveel mogelijk te voorkomen.

Oproep SP

Het eerder sluiten van de afdelingen van het Bethesda staan haaks op de oproep van de Socialistische Partij (SP) in Hoogeveen. Die partij wilde dat Treant de SEH vanaf 6 april vanwege de coronacrisis 's nachts niet zou sluiten. De sluiting zou volgens de SP niet te rijmen zijn met het openen van een centrale huisartsenpost voor de opvang van coronapatiënten uit heel Drenthe in het Bethesda.

Treant reageerde op de oproep van de SP door aan te geven de zogenoemde hoog-complexe zorg te concentreren in het Scheper Ziekenhuis, omdat het ziekenhuis in Emmen daar het best voor uitgerust is.