Personeelstekorten in land- en tuinbouw door wegblijven buitenlandse arbeiders

Bedrijven in de land- en tuinbouwsector in de drie Noordelijke provincies kampen met een tekort aan personeel. Dat komt volgens Land- en Tuinbouworganisatie Noord doordat veel buitenlandse arbeidskrachten door het coronavirus niet naar Nederland kunnen komen.

LTO Noord hoopt dat mensen die nu tijdelijk geen werk hebben, zoals horecapersoneel of schoonmakers, zich melden. Ook scholieren zijn van harte welkom. Binnen de sector zijn volgens LTO Noord twee initiatieven gestart om ervoor te zorgen dat de voedselvoorziening niet stil komt te liggen. Op twee verschillende websites kunnen werkgevers die personeel nodig hebben én mensen die werk zoeken zich aanmelden.

Op het moment hebben volgens LTO Noord vooral boeren en tuinders die nu moeten oogsten een tekort aan handen. Bij aspergetelers bijvoorbeeld steken hun groenten deze weken de koppen boven de grond. "Bij hen is wel sprake van grote problematiek, de oogst moet er echt af", aldus een woordvoerder van de Land- en Tuinbouworganisatie.

Koppelwebsites

De website www.helponsoogsten.nl heeft volgens LTO Noord-voorzitter Eric Douma na een paar dagen wat koppelingen tussen werkgevers en werknemers opgeleverd. "Tot nu toe hebben zeventig bedrijven met een personeelstekort zich gemeld. Daarnaast hebben in een paar dagen tijd al duizend mensen zich aangemeld die in de land- en tuinbouw willen werken. Daar zitten bijvoorbeeld mensen bij die normaal gesproken in de horeca werken, of in de schoonmaak", aldus Douma.

Voor bijvoorbeeld uitzendbureaus of ZZP'ers heeft LTO de website werkenindelandbouw.nl gelanceerd. Die website werkt als een soort prikbord, waarop mensen die werk of personeel zoeken een advertentie kunnen achterlaten.