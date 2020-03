Berisping van zaaksofficier in zaak Gees ingetrokken

De berisping die is opgelegd aan de zaaksofficier van de dodelijke woningoverval in Gees wordt teruggedraaid. Dat heeft de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland besloten.

De berisping werd in 2019 aan de zaaksofficier opgelegd. Tegen deze officier was aangifte gedaan van valsheid in geschrifte. De voormalig aanklaagster van het OM Noord-Nederland stopte een verklaring van een getuige in het dossier, terwijl ze wist er dat er fouten in zaten. Een tweede officier en de drie politieagenten waren hierbij betrokken.

De Rijksrecherche onderzocht de rol van twee officieren en drie agenten en kwam tot de conclusie dat ze fouten hebben gemaakt. Strafvervolging vond ze echter niet nodig. Het 'kamp' van de verdachte overvaller was het niet eens met deze beslissing en klaagde erover bij het gerechtshof in Amsterdam.

Geen opzet de rechter te misleiden

Het gerechtshof heeft vervolgens in juni 2019 bepaald dat 'niet te verwachten valt' dat de onjuistheden in het dossier tot een strafrechtelijke vervolging kunnen leiden. Een belangrijk argument voor het gerechtshof in Amsterdam is dat het gerechtshof in Leeuwarden in juli vorig jaar oordeelde dat uit niets 'een poging tot misleiding van de rechter' is gebleken.

Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde dus al eerder dat de officieren van justitie en de politieagenten die de fouten maakten niet worden vervolgd. Tegelijkertijd liep er een juridische procedure tegen de sepotbeslissing van parket Noord-Holland, die adviseerde de officier te berispen. In die procedure is op 11 februari 2020 uitspraak gedaan. In haar uitspraak overweegt het Hof ook dat er geen aanwijzingen zijn om aan te nemen dat de officier de opzet had de rechter te misleiden.

Met deze uitspraak staat nu vast dat de officier indertijd ten onrechte als verdachte is aangemerkt. Hiermee vervalt ook de oorspronkelijke aanbeveling om de officier te berispen. Daarom is de officiële berisping ingetrokken.

