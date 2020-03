Opmerkelijk: damhert Floris draagt regenton in het gewei

Jeuk

De plastic regenton blijkt in het gewei van Floris te zijn beland doordat het dier jeuk kreeg. "Hij probeerde de jeuk te bestrijden door tegen de ton aan te schuren," vertelt hertenkampeigenaar Hilbert Bouwmeester. "Daarbij raakte de ton klem in het gewei."

Ton blijft zitten

Floris mag voorlopig rustig rond blijven lopen met de ton in zijn gewei. "Het is alleen op te lossen door hem te verdoven en dat doen we liever niet. Over een tijdje valt het gewei eraf en dan dus ook de regenton," aldus Bouwmeester. Overigens groeit het gewei later gewoon weer aan en is in oktober alles weer bij het oude. Maar voorlopig kan iedereen in Ruinen dus nog even naar deze bijzondere verschijning kijken.