Wethouder Ririhena uit Tynaarlo aan tafel met de koning

Het was geen alledaagse lunch voor de Tynaarlose wethouder Miguel Ririhena. Vandaag mocht hij tafelen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima en tal van andere bekende Nederlanders. Afgelopen januari werd de wethouder verkozen tot Beste bestuurder van een kleine gemeente in 2022.

Teamprestatie

Ririhena won in januari de prijs voor Beste bestuurder van een kleine gemeente, uitgereikt door het journalistieke platform Binnenlands Bestuur. Tot grote verbazing van de wethouder zelf, zei hij destijds tegen RTV Drenthe. Volgens hem was de prijs een teamprestatie van het college en de hele gemeentelijke organisatie. "Dit is een bevestiging dat we de juiste weg zijn ingeslagen."