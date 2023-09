Meppelse op kandidatenlijst BBB voor Tweede Kamer

Saskia van der Meer-Hartogh uit Meppel is kandidaat om voor de BoerBurgerBeweging (BBB) in de Tweede Kamer te komen. De partij heeft vandaag een lijst met voorlopige kandidaten gepresenteerd voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november.

Van der Meer-Hartogh is manager bij ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Meppelse is daarnaast directeur bij een adviesbureau en heeft ervaring als voorzitter en bestuurder bij diverse bedrijven en organisaties als de Rotary Club.

Mona Keijzer

Oud-CDA'er Mona Keijzer is de premierskandidaat voor de BoerBurgerBeweging (BBB), maakte partijleider Caroline van der Plas vanmiddag bekend. Ook werd bekend dat Kamerleden Lilian Helder (PVV), Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Derk Jan Eppink (JA21) stappen per direct overstappen naar de BBB.

Van der Meer-Hartogh is voorlopig de enige Drentse kandidaat op de BBB-lijst, mogelijk volgen er meer. Herma Hemmen, onafhankelijk raadslid in Ter Apel is ook kandidaat.