Ingenieur van het Jaar uit Schoonebeek is RUG-rector magnificus: 'Ik ga het onderzoekswerk wel missen'

Sinds gisteren mag Jacquelien Scherpen uit Schoonebeek zich rector magnificus (hoogleraar-directeur) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) noemen. Ze werd gisteren geïnstalleerd en neemt het stokje over van Cisca Wijmenga.

'Heel eerlijk, ik ga het onderzoekswerk wel missen', vertelt Scherpen tegen RTV Noord . "Tegelijkertijd, ik vind de bestuurlijke kant ook erg leuk." Ze was hoogleraar in de meet- en regeltechniek en werd in maart verkozen tot Ingenieur van het Jaar 2023.

Zoons 'vinden het wel stoer'

Toen Wijmenga bekendmaakte zich niet beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als rector magnificus, voelde Scherpen dat het moment goed was om er in te stappen. "Ik wilde op een punt staan dat ik kon denken 'nu heb ik iets bereikt' en dan kan ik dit soort dingen gaan doen."

"Privé speelt mee in die beslissing, je spreekt met de omgeving. Maar het is iets wat ik voor mezelf altijd wel als idee heb gehad." Scherpen heeft twee zoons die allebei naar de RUG gaan. "Ze vinden het wel stoer dat ik straks rector magnificus ben, maar ze komen als studenten natuurlijk meer in aanraking met hun docenten."

Het had anders kunnen lopen. "De oudste zoon zit in een studie waar hij anders met mij te maken zou hebben gehad", zegt ze, om er lachend aan toe te voegen: "Hij was er net aan gewend dat we elkaar in de gangen tegen zouden komen. Ik denk wel dat het beter voor hem is dat ik meer op afstand sta."

Vooroordelen

Wijmenga was de eerste vrouwelijke rector magnicus van de RUG, Scherpen wordt de tweede. Dat ze een rolmodel is voor vrouwen, was niet altijd een prioriteit voor haar. "Ik ben dat steeds belangrijker gaan vinden. Als je jonger bent, wil je niet dat de aandacht ligt op het vrouw-zijn maar op de inhoud. In de loop van de jaren heb ik gemerkt dat er hardnekkige vooroordelen zijn bij mensen over wat voor jongens en meisjes een geschikte studierichting is."

Met die vooroordelen heeft ze zelf ervaring. "Ik moest op de middelbare school kiezen tussen Duits en wiskunde. Toen ben ik naar de schooldecaan gegaan en die zei direct Duits, waardoor ik boos ben weggelopen. Ik wilde een argument. Ik heb wiskunde gekozen."

Voor Scherpen is haar middelbare schooltijd al even geleden, maar de vooroordelen zijn er nog steeds: "Recent hoorde ik een voorbeeld van een meisje dat het advies kreeg om wiskunde A te gaan doen, terwijl haar broer twee jaar eerder van dezelfde docent het advies had gekregen om wiskunde B te gaan doen, met hetzelfde cijfer. Dat klopt niet. Dan zegt de docent 'dat lijkt me makkelijker voor haar', maar dat is een vooroordeel dat je kwijt wilt raken."

