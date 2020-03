GGD: vijf nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Door de vijf nieuwe besmettingen is het totaal aantal Drenten dat positief getest heeft op COVID-19 gestegen naar 61. Van die mensen wonen er 15 in de gemeente Coevorden en 13 in de gemeente Tynaarlo.

Scheef beeld

De GGD benadrukt dat de vastgestelde besmettingen geen totaalbeeld geven van het aantal mensen in Drenthe dat met het virus besmet is geraakt. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk veel hoger. Slechts een beperkt aantal mensen wordt nog getest op COVID-19. Dat gebeurt vooral bij mensen die worden opgenomen in het ziekenhuis, zorgmedewerkers die klachten hebben en kwetsbare mensen die bijvoorbeeld in een zorginstelling verblijven.