'Onrust onder campinghouders door onzekere Corona-maatregelen'

"We merken dat het onrustig is in de toeristische sector in deze Corona-crisis", zegt Astrid Crum van Marketing Drenthe. "Veel campinghouders doen er alles aan om op 1 april open te kunnen. Ze doen aanpassingen om ervoor te zorgen dat gasten de anderhalve meter afstand kunnen houden. Maar hoe handhaven ze dat? Hoe zorgen ze ervoor dat de campinggasten niet te dicht bij elkaar gaan zitten? Daarin is de sector zoekende."

De provincie Zeeland is tot nu toe de enige provincie waarin de Veiligheidsregio pleit voor het sluiten van campings en vakantieparken. Daarnaast roepen ze toeristen op niet naar de provincie te komen. Er is zelfs een reclame-campagne in de maak.

"Zo ver is het bij ons niet", zegt Crum. "We weren toeristen niet; maar stimuleren het ook niet dat ze wel naar Drenthe komen. Ook niet dat ze bijvoorbeeld lekker bij ons in de natuur kunnen wandelen."

Annuleringen

Campings laten RTV Drenthe weten dat de annuleringen inmiddels binnenkomen. Enkele campings sluiten de sanitairgebouwen, maar kan er wel gekampeerd worden. Andere campings laten de sanitairgebouwen open en werken met afzetlint om de juiste afstand van anderhalve meter te kunnen waarborgen.

De gevolgen van het Corona-virus zijn groot voor de Drentse toeristensector. Dat blijkt uit een eerder onderzoek van Marketing Drenthe.

Duitse toeristen

Marketing Drenthe heeft in eerdere campagne's ingezet om de Duitse toeristen naar Drenthe te halen. Bang dat zij massaal naar onze provincie komen is Crum niet. "We merken dat Duitsers in eigen land hun boekingen annuleren. De verwachting is dat ze dat ook voor het buitenland doen."

Donderdag meer duidelijkheid

Donderdag is er opnieuw overleg tussen de Veiligheidsregio's en het kabinet waarop het beleid rond campings op de agenda staat. "Ik merk dat campings duidelijkheid willen. Sommige gelegenheden kunnen nu echt geen gasten hebben, andere weer wel. Die hebben bijvoorbeeld huisjes met eigen sanitaire voorzieningen. Ook denken sommige campinghouders na over het toelaten van alleen vaste gasten. Het is echt een worsteling voor campinghouders", aldus Crum.

