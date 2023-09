N33 tussen Assen en Siddeburen dit weekend in beide richtingen dicht

De N33 tussen Assen en het Groningse Siddeburen is dit weekend in beide richtingen afgesloten. Tot maandagochtend 06.00 uur voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de weg.

De werkzaamheden bestaan uit het maaien van de bermen, goten en kolken reinigen, geleiderail vervangen, verkeersborden schoonmaken en asfalt repareren. "Omdat de N33 een weg is zonder vluchtstrook, is het noodzakelijk om de hele weg af te sluiten in verband met de veiligheid."