De Korenbloem pakt alle prijzen tijdens Bloemencorso Eelde met 'David Attenborough'

Corsowijk De Korenbloem is de grote winnaar van de 67ste editie van het Bloemencorso Eelde geworden. De wijk won met hun wagen David Attenborough alle prijzen.

Het thema van het corso was dit jaar 'Globetrotters'. Het corso was live te zien op TV Drenthe. Wil je de winnende wagen in actie zien, kijk dan vanavond om 20.30 uur naar de herhaling van de uitzending. Ook morgen wordt onze registratie van het corso de hele dag herhaald.